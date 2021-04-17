Брюссель, , 09:17 — REGNUM Дискуссия совета министров иностранных дел ЕС по ситуации в странах Западных Балкан, которая должна была состояться 19 апреля перенесена на 10 мая из-за необходимости проведения встречи очно, по словам высокопоставленного европейского чиновника. Он также заявил, что ситуация на Западных Балканах развивается «в разных направлениях», из которых не все являются позитивными. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Западные Балканы — это тема, которая заслуживает честного и открытого обсуждения среди министров при содействии Мирослава Лайчака. Многие вопросы чрезвычайно важны, начиная с Боснии и Герцеговины и стратегии расширения ЕС…» — отметил чиновник из ЕС.

По его словам, ситуация на Западных Балканах разворачивается в разных направлениях, и не все они позитивны, поэтому ЕС нужна «хорошая и насыщенная дискуссия», которая должна пройти очно», — подчеркнул европейский чиновник.

Он указал, что Западные Балканы по-прежнему, вероятно, являются «первым пунктом» повестки дня высокого представителя Жозефа Борреля, который заявил об этом в начале своего мандата.