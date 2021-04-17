Сент-Пол, США, , 09:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Миннесота Уайлд» переиграл команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

У «Миннесоты» забитыми шайбами отличились Ник Бонино (10-я минута), норвежский форвард Матс Цуккарелло (23-я) и Зак Паризе (24-я).

В составе «Шаркс» голы на счету чешского нападающего Томаша Гертла (4-я) и Эвандера Кейна (54-я, в большинстве).

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов и российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Миннесота», одержавшая вторую подряд победу, 18 апреля снова сыграет с «Сан-Хосе», потерпевшим четвертое подряд поражение.