Вашингтон, , 08:56 — REGNUM Дежурство авианосцев ВМС США и Франции «Дуайт Эйзенхауэр» и «Шарль де Голль» в Аравийском море не является каким-либо посланием Ирану, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби 16 апреля в ходе брифинга.

Представитель ведомства назвал маневры кораблей «обычным делом» и отметил, что их присутствие в этих водах нельзя расценивать как вторжение.

Он добавил, что заход авианосцев можно считать сигналом партнерам и союзникам НАТО в регионе о том, что Североатлантический альянс соблюдает свои обязательства в сфере безопасности.

Напомним, 13 апреля авианосцы ВМС США и Франции «Дуайт Эйзенхауэр» и «Шарль де Голль» начали боевое дежурство в Аравийском море. В этот же день в Аравийском море иранской ракетой было атаковано израильское грузовое судно Hyperion.

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