Белград, , 08:58 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 16 апреля провела переговоры с президентом Республики Сербской Желькой Цвиянович о ходе вакцинации против коронавируса, работе над инфраструктурными объектами, сотрудничестве в области энергетики. Собеседники также обсудили значительную поддержку, которую Сербия оказывает Республике Сербской во всех сферах политической и общественной жизни. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

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На встрече было подчеркнуто, что будет продолжена реализация начатых проектов, учитывая, что такие проекты, как автомагистраль Белград-Сараево, по словам Брнабич, представляют наибольший стратегический интерес.

Одной из тем встречи была поддержка, которую Сербия оказывает Республике Сербской в области вакцинации и закупок медицинского оборудования, и за которую президент Цвиянович особенно поблагодарила Брнабич. Она добавила, что Сербия в этой области значительно опережает соседние страны.