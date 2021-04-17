Ташкент, , 08:50 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили 316 носителей SARS-CoV-2, сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения.

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227 новых случаев инфицирования выявили в Ташкенте в результате проведенного эпидемиологического расследования. 37 случаев заражения подтвердили в Ташкентской области, 20 — в Самаркандской области, десять — в Бухарской, семь — в Джизакской, по три случая — в Республике Каракалпакстан, в Андижанской, Наманганской и Сырдарьинской областях, два случая выявили в Сурхандарьинской области и один — в Хорезмской области.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 86 338 случаев заражения коронавирусом, 636 из них оказались смертельными (за сутки скончался один человек). Выздоровели 83 838 инфицированных (189 человек за сутки).

«Из 1864 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 238 находятся в тяжелом состоянии, а 109 — в критическом», — отметили в министерстве здравоохранения.

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Напомним, по состоянию на 17 апреля в Узбекистане от коронавируса были вакцинированы почти 370 тысяч человек.