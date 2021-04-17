Абакан, , 08:36 — REGNUM В Хакасии за сутки скончались два пациента с COVID-19, а общее число умерших в регионе с начала эпидемии достигло 519. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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«Скончались мужчина в возрасте 63 лет и 91-летняя женщина», — говорится в сообщении.

Большую часть умерших среди пациентов с коронавирусом составляют пенсионеры старше 65 лет — 384 человека (73,9%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за сутки выявили 19 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 22 101.

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