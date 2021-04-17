Москва, , 08:32 — REGNUM Совет директоров АО «АвтоВАЗ» утвердил решение о назначении Николя Мора на должность президента компании. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Мор сменит на должности президента АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса, срок полномочий которого истекает 31 мая 2021 года. О новом месте работы Каракатзаниса будет объявлено позже.

«Сегодня АвтоВАЗ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации АвтоВАЗа в эффективного автопроизводителя мирового класса», — прокомментировал назначение Мор.

Николя Мор уже занимал должность президента АвтоВАЗа с апреля 2016 до мая 2018 года. Позже он стал председателем совета директоров АвтоВАЗа, а также был назначен старшим вице-президентом Groupe Renault и руководителем региона Евразия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января Жан-Филипп Салар занял должность вице-президента и директора по дизайну LADA. С 2015 года он являлся директором по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе.

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