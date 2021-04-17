Монреаль, Канада, , 08:50 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл команду «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

В составе «Монреаля» оформил дубль Тайлер Тоффоли (30-я и 56-я минуты), у «Калгари» забитой шайбой отличился шведский нападающий клуба Элиас Линдхольм (47-я).

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Монреаль», проигравший прошлую встречу, 20 апреля сыграет с клубом «Эдмонтон Ойлерз». «Калгари» этим поражением прервал свою серию из трех подряд побед и в этот же день сыграет с командой «Оттава Сенаторз».