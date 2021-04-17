Вашингтон, 17 апреля, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Государственном департаменте США считают, что ответные меры России на американские санкции являются эскалацией со стороны Москвы. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает ТАСС.

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По мнению Госдепа, новые американские санкции «были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России». А вот объявление Россией ответных мер Вашингтон расценивает как эскалацию.

«Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», — заявили в Госдепе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США ввели новые санкции против России. Москва была вынуждена ответить — из России высылают 10 американских дипломатов, вводится запрет на краткосрочные поездки американских дипломатов в Россию, прекращается практика найма российских граждан и граждан третьих стран в американские диппредставительства, запрещается въезд в страну ряда американских чиновников.