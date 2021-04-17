Баку, , 08:29 — REGNUM МИД Азербайджана выразил протест послу Евросоюза в республике Кестутису Янкаускасу после встречи спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара с главой МИД Нагорного Карабаха Давидом Бабаяном. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Состоявшуюся встречу в Баку охарактеризовали как неприемлемую и не учитывающую постконфликтную ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Подобные действия угрожают хрупкому миру и дают противоположной стороне необоснованные ожидания», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Там добавили, что встреча привела к утрате доверия к спецпредставителю ЕС со стороны Азербайджана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции в Баку, назвал хрупкой ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе после окончания военных действий в ноябре 2020 года.

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