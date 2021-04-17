Вашингтон, 17 апреля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Администрация США не рассматривает отношения с Кубой в качестве приоритета американской внешней политики, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 апреля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Так она ответила на вопрос по поводу возможной смены кубинского партийного руководства. Вместе с тем Псаки отметила, что Вашингтон продолжит уделять внимание этому вопросу.

Пресс-секретарь добавила, что США по отношению к Кубе намерены добиваться «защиты прав человека и поддержки демократических ценностей». Кроме того, по словам Псаки, в Вашингоне считают, что «американские граждане, особенно кубинского происхождения, являются лучшими посланниками свободы и процветания» на Кубе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Джен Псаки заявила, что новая американская администрация собирается пересмотреть политику США в отношении Кубы. В конце февраля глава Белого дома Джо Байден продлил антикубинские санкции Вашингтона.