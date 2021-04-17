Бостон, США, , 08:29 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отличились Давид Пастрняк (20-я), Тейлор Холл (21-я) и Кёртис Лазар (59-я, в пустые ворота).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 25 из 28 бросков по своим воротам, его коллега по клубу — еще один российский вратарь Семён Варламов — не принимал участия в матче.

Отметим, «Бостона» одержал третью подряд победу и в следующем матче 18 апреля сыграет с клубом «Вашингтон Кэпиталз». «Айлендерс» потерпели второе подряд поражение и днем позже сыграют с командой «Филадельфия Флайерз».