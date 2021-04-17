Абакан, , 08:21 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 19 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 22 101. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (10 человек) и Саяногорске (четыре), В Усть-Абаканском районе заразились двое, в Сорске и Алтайском районе — по одному человеку.

В стационарах проходят лечение 85 (+7) пациентов с COVID-19. Из этого числа в реанимации находятся 22 (+1) пациентов в тяжёлом состоянии, в том числе 12 (+1) — подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 111 (+8) человека.

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели два человека. С начала эпидемии — 21 383 человека, что составляет 96,7% от общего числа заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 16 апреля в Хакасии прививку от COVID-19 сделали 33 579 человек.

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