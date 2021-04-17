Белград, , 08:35 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович провёл переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Россия готова и будет продолжать помогать Сербии в сохранении территориальной целостности, заявил министр иностранных дел России. Селакович подтвердил, что позиция Сербии не изменится, и что Белград «не введёт санкции против дружественной России». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы подтвердили готовность продолжать помогать сербским друзьям, защищать законное право Белграда в Косово и Метохии. Мы будем продолжать уделять приоритетное внимание в Совете Безопасности ООН этому вопросу и способствовать уважению Резолюции 1244 в полном объеме, а она предусматривает достижение соглашения о статусе Косово между Белградом и Приштиной, и эта сделка должна быть одобрена Советом Безопасности», — отметил Лавров.

Он также добавил, что Россия продолжит оказывать помощь Сербии в вопросе предотвращения незаконных попыток Приштины добиться членства в международных организациях, Интерполе, ЮНЕСКО.

Лавров сообщил, что он обсудил с Селаковичем все направления совместного сотрудничества и партнерства, двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.

Читайте ранее в этом сюжете: Сербия отказалась вводить санкции против России