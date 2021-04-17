Белград, 17 апреля, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович провёл переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Россия готова и будет продолжать помогать Сербии в сохранении территориальной целостности, заявил министр иностранных дел России. Селакович подтвердил, что позиция Сербии не изменится, и что Белград «не введёт санкции против дружественной России». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

«Мы подтвердили готовность продолжать помогать сербским друзьям, защищать законное право Белграда в Косово и Метохии. Мы будем продолжать уделять приоритетное внимание в Совете Безопасности ООН этому вопросу и способствовать уважению Резолюции 1244 в полном объеме, а она предусматривает достижение соглашения о статусе Косово между Белградом и Приштиной, и эта сделка должна быть одобрена Советом Безопасности», — отметил Лавров.

Он также добавил, что Россия продолжит оказывать помощь Сербии в вопросе предотвращения незаконных попыток Приштины добиться членства в международных организациях, Интерполе, ЮНЕСКО.

Лавров сообщил, что он обсудил с Селаковичем все направления совместного сотрудничества и партнерства, двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.