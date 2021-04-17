Лилль, Франция, , 08:21 — REGNUM Футбольный клуб «Лилль» и команда «Монпелье» сыграли боевую вничью в матче 33-го тура чемпионата Франции. Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аск и закончилась с ничейным счетом 1:1.

На гол алжирского нападающего «Монпелье» Анди Делора, отличившегося на 21-й минуте, «Лилль» ответил забитым на 85-я минуте мячом своего бразильскога форварда Луиса Араужо.

Отметим, по итогам встречи в активе «Лилля» стало 70 очков, что позволяет ему лидировать в турнирной таблице французской Лиги 1. У «Монпелье» 47 очков и седьмая строчка.