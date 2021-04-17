Прага, , 08:12 — REGNUM Свою поездку в Россию, касающуюся переговоров о поставках в Чехию российской вакцины «Спутник V», отменил первый вице-премьер республики Ян Гамачек. Об этом 6 апреля сообщил изданию Seznam чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

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Глава правительства отметил, что сам рекомендовал Гамачеку отказать от поездки в Москву. Чешский первый вице-премьер должен был прибыть в РФ 19 апреля.

Ранее Андрей Бабиш заявил, что не считает «полностью идеальным» визит Гамачека в Россию. Премьер-министр также напомнил, что предложение российской стороны о поставках «Спутника V» уже поступило в Чехию.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля чешский президент Милош Земан попросил президента РФ Владимира Путина начать поставки «Спутника V» в республику.

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