Анкасвилл, США, , 08:20 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков одержал верх над представителем США Филом Дэвисом в бою, на котором стоял его титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе, проходившем в Анкасвилле (США). Об этом 17 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам всех заявленных пяти раундов судьи единогласным решением со счетом 48−47, 48−47, 48−47 отдали победу российскому спортсмену.

По итогам поединка Немков вышел в полуфинал Гран-При Bellator и в финале встретится с победителем противостояния между американским бойцом Энтони Джонсоном и представителем Кубы Йоэлем Ромеро, который должен пройти 7 мая.

Отметим, это 13-я победа (11 — досрочно) в активе 28-летнего Вадима Немкова при двух поражения. Для 34-летнего Фила Дэвиса это шестое поражение при 23 (22 — досрочно) выигранных поединках.