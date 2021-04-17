Красноярск, , 08:03 — REGNUM В Красноярском крае тёплая весенняя погода привела к активизации клещей — за неделю с жалобами на присосавшихся разносчиков болезней обратились 13 жителей региона. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, в период с 9 по 15 апреля случаи присасывания клещей были зафиксированы в Красноярске, Шарыповском, Ермаковском, Шушенском и Курагинском районах. Из 13 зарегистрированных случаев четверо пострадавших — дети. Всего же с начала сезона в крае зарегистрировали 14 случаев присасывания, из них пять у детей.

В период с 9 по 15 апреля в столице региона, Красноярске, с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились семь человек, из них трое детей.

«Контакты жителей г. Красноярска с клещами зарегистрированы в Советском, Ленинском районах, на территории острова Татышев, при посещении посёлка Овсянка, в Берёзовском районе», — отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске вновь, как и в прошлом году, оказалось сорвано начало полномасштабной обработки от клещей территорий Красноярска и ближайших пригородов — в экстренном порядке обработают только небольшую часть наиболее опасных участков.

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