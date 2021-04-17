Москва, , 08:01 — REGNUM Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с послом США в России Джоном Салливаном посоветовал тому вернуться на родину и провести консультации с руководством. Об этом 16 апреля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.

Посольство США. Москва Pars

«В Вашингтоне тоже непонятное происходит порой. По крайней мере, не до конца понятное», — объяснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как следует из его оценки ситуации, разговор с Салливаном не дал ответа на ключевые вопросы в отношениях с США, поэтому Ушаков посоветовал американскому дипломату «поехать в свою столицу и провести там подробные серьёзные консультации», как это сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте 2021 года посол РФ в США уехал для консультаций в Москву и продолжает работу в российской столице поскольку «ситуация достаточно многослойная» и требует серьёзного разбирательства.

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