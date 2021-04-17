Киев, , 08:01 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины отменило разрешение на вакцинацию публичных лиц вне очереди остаточными дозами вакцины от коронавирусной инфекции, заявил 16 апреля глава минздрава Украины Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

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По словам Степанова, он подписал соответствующий приказ.

«Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться публичные лица» , — цитирует Степанов РБК-Украина.

По словам министра, будут вакцинироваться исключительно те лица, которые подпадают под первый или второй этапы вакцинации.

Глава минздрава отметил, что распространяется непроверенная информация о том, что некоторые люди хотят тем или иным способом вакцинироваться вакциной компании Pfizer. Он подчеркнул, что будут привиты исключительно медицинские работники и лица старше 80 лет, находящиеся в интернатах.

«Поэтому это исключительно медики, граждане старше 80 лет, кто находится в интернатах. Нам нужно защитить эти категории людей» , — заключил он.

Отметим, ранее украинским минздравом было разрешено «для популяризации вакцинации и чтобы не тратить остаточные дозы вакцины… прививать людей, которые своим примером могут способствовать повышению доверия к иммунизации».

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Напомним, 16 апреля на Украину доставили первую партию вакцины от COVID-19 американо-германского концерна Pfizer — BioNTech в количестве 177 тыс. доз. Этого количества доз препарата хватит для вакцинации 58,5 тысяч человек.

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