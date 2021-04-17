Москва, , 08:00 — REGNUM Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-17» успешно совершил посадку 17 апреля 2021 г. Прямая видеотрансляция с места посадки ведётся на сайте Роскосмоса.

Посадка состоялась 07:55 по московскому времени. Корабль приземлился в 147 км юго-восточнее от Жезказгана в Казахстане.

«Есть касание!», — отметил ведущий трансляции.

На корабле «Союз МС-17» на Землю вернулся экипаж долговременной экспедиции Международной космической станции в составе космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта США Кэтлин Рубинс. Они провели в космосе более 180 суток.

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