Белград, , 07:53 — REGNUM Санкции против России не собираются вводить сербские власти, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович 16 апреля на пресс-конференции по завершении переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он отметил, что позиция Белграда по отношению к Москве не изменена. По словам Селаковича, Россию и Сербию связывают многовековые братские отношения. Руководитель сербского МИД также подчеркнул, что власти обоих государств не вмешиваются в отношения друг друга с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля глава Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает визита президента России Владимира Путина в Белград.

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