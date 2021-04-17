Москва, , 07:52 — REGNUM Стоимость новых автомобилей в России продолжит расти во втором квартале 2021 года. Об этом сообщили представители автомобильных дилеров, опрошенные РИА Новости.

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев заявил, что во втором квартале текущего года прогнозируется рост цен от 2% до 7%. Он отметил, что росту цен будет способствовать ожидаемое повышение утилизационного сбора и сохраняющийся дефицит автомобилей у дилеров.

Генеральный директор дилера АВТОDOM Андрей Ольховский и директор по маркетингу «Авилон» Андрей Каменский сошлись в оценке предполагаемого роста цен около 3%. Каменский подчеркнул, что дополнительной причиной роста цен на новые автомобили станет изменение курса валют.

Директор по развитию дилера «Рольф» Владимир Мирошников добавил, что вслед за новыми автомобилями подорожают и авто на вторичном рынке. Он добавил, что ситуация с дефицитом новых автомобилей в дилерских центрах усугубится в мае текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совокупные расходы на покупку новых автомобилей в России за первые два месяца 2021 года выросли на 9% в годовом исчислении.

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