Гватемала, , 07:51 — REGNUM Власти Гватемалы решили ограничить въезд на территорию страны из Бразилии, Великобритании и ЮАР из-за риска распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, заявил гватемальский президент Алехандро Джамматтеи в ходе пресс-конференции.

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По его словам, ограничения будут действовать в период с 17 по 30 апреля. Въезд будет запрещен всем туристам, которые недавно побывали в Бразилии, Соединенном Королевстве или Южно-Африканской республике.

Джамматтеи добавил, что за последние пять дней в Гватемале вывили 5813 случаев заражения коронавирусом нового типа. По его словам, эта статистика вызвала беспокойство у властей, в связи с чем они решили ввести дополнительные ограничительные меры. Ранее в Гватемале уже вводили карантин и ограничения на выезд из страны.