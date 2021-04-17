Москва, , 07:48 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов продолжает консультации в Москве, сообщил 16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским коллегой.

«Посол Антонов продолжает консультации. Ситуация достаточно многослойная, в ней нужно подробно разобраться», — объяснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти отозвали посла из Вашингтона для консультаций после скандального заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и очередном обвинении Москвы во вмешательстве в американские выборы.

Несмотря на заявления из Вашингтона о готовности к конструктивным переговорам по интересующим США вопросам, американская администрация продолжила наступление на Россию: 15 апреля Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России, в том числе, якобы за вмешательство в выборы.

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