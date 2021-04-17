Москва, , 07:49 — REGNUM Космический корабль «Союз МС-17» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым,Сергеем Кудь-Сверчковым и астронавтом НАСАКэтлин Рубинс, отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС) несколько часов назад, после включения двигателей на торможение начал спуск с околоземной орбиты. Об этом пресс-служба Роскосмоса сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Отстыковка корабля от МКС состоялась в 04:34 мск.

Роскосмос «В 07:01:30 мск штатно прошла команда на включение двигателя корабля «Союз МС-17» на торможение, он проработал 4,5 минуты»

Приземление спускаемого аппарата корабля «Союз МС-17» ожидается в 07:55 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган (Казахстан).

Как сообщало ИА REGNUM, космический корабль «Союз МС-17» отстыковался от МКС и начал движение к Земле.

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