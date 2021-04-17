Анкара, , 07:36 — REGNUM Ассоциация солидарности и помощи тюркскому миру 16 апреля осудила заявления министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса во время его визита в Анкару. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

Напомним, министр иностранных дел Греции, посетивший Анкару 15 апреля, на совместной пресс-конференции после окончания переговоров назвал неприемлемым поведение Турции в Восточном Средиземноморье.

«Как ассоциация тюркского мира, мы осуждаем такие заявления. Прежде всего, ради наших земляков, живущих в разных частях Западной Фракии и Греции, мы выступаем с осуждением ваших заявлений, игнорирующих турецкую идентичность и международные соглашения», — отметили в обращении к МИД Греции.

Напомним, отношения между Турцией и Грецией накалились после того, как Дендиас на саммите лидеров Европейского Союза заявил, что «вопрос о введение санкций может снова встать на повестку дня, если Турция продолжит нарушать суверенные права Греции».