Киев, 17 апреля 2021, 07:42 — REGNUM Белоруссия заслуживает иного будущего и иного настоящего. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французской газете «Le Figaro».
На вопрос журналиста, какая из европейских стран по мнению Зеленского лучше всего понимает Украину он ответил, что хорошо понимают страны бывшего СССР, в первых рядах которых он назвал Прибалтику.
Помнению Зеленского, Украину хорошо понимают в Италии, Португалии и Польше, так как там находится много граждан Украины.
Украинский лидер уточнил, что назвал «самых близких», которые по его словам понимают, что «если Украина падет», то следующей будет Прибалтика, также «следующей» по его словам может стать Польша.
Напомним, ранее формальный лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская заявила, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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«Такая встреча сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась», — заявила она 10 апреля.