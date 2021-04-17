Киев, , 07:42 — REGNUM Белоруссия заслуживает иного будущего и иного настоящего. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французской газете «Le Figaro».

На вопрос журналиста, какая из европейских стран по мнению Зеленского лучше всего понимает Украину он ответил, что хорошо понимают страны бывшего СССР, в первых рядах которых он назвал Прибалтику.

«Я думаю, нас прекрасно понимает Беларусь. Знаю, как они очень хорошо к нам относятся, как молодежь к нам относится — они приезжают, они очень любят нас. Я считаю, что они заслуживают другого будущего, даже другого настоящего» , — сказал он.

Помнению Зеленского, Украину хорошо понимают в Италии, Португалии и Польше, так как там находится много граждан Украины.

«Я знаю, что украинцев очень любят. В Канаде очень большая диаспора. Думаю, что в принципе все европейские страны с точки зрения нашего суверенитета, территориальной целостности — все нас понимают» , — отметил он.

Украинский лидер уточнил, что назвал «самых близких», которые по его словам понимают, что «если Украина падет», то следующей будет Прибалтика, также «следующей» по его словам может стать Польша.

«Мне кажется, что они об этом думают. И в силу того, что есть такая угроза, они больше тебя понимают» , — пояснил он.

Напомним, ранее формальный лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская заявила, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Такая встреча сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась», — заявила она 10 апреля.