Симферополь, , 07:34 — REGNUM Отряд кораблей Каспийской флотилии (КФл) ВМФ России проследовал под Крымским мостом по Керченскому проливу и вошёл в Чёрное море. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба Южного военного округа Минобороны РФ.

В состав отряда, прошедшего из Каспийского в Чёрное море для «сдачи контрольной проверки за зимний период обучения», входят 15 кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии. В их числе — три артиллерийских и восемь десантных катеров.

«Накануне отряд перешёл в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, межфлотский переход из Каспийского в Чёрное море совершают 15 боевых кораблей и судов из состава Каспийской флотилии.

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