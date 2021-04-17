Луганск, , 07:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике, сообщили 17 апреля в пресс-службе ЛНР в СЦКК.

Под обстрелами украинских силовиков оказались населенные пункты: Калиново Борщеватое, Золотое-5, Калиновка, Молодежное.

ВСУ атаковали территорию республики из гранатометов АГС-17, ГП-25, СПГ-9.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщили в пресс-службе ЛНР в СЦКК, в предыдущие сутки боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в Луганской народной республике.

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Напомним, в Киеве в последние недели все чаще стали звучать заявления о якобы возможном «полномасштабном вторжении» на территорию Украины вооруженных сил России. Одновременно с этим Киев наращивает присутствие своих военных и техники вблизи линии разграничения.