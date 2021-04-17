Москва, , 07:10 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка в России по коронавирусной инфекции по-прежнему остается недостаточно стабильной, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Она указала, что число ежедневно выявляемых в России носителей SARS-CoV-2 на протяжении месяца находится примерно на одном уровне. Снижению пока не помогает и наращивание темпов вакцинации против COVID-19.

«Это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная», — отметила Пшеничная.

В связи с этим эксперт подчеркнула важность соблюдения всех санитарных мер безопасности, введенных в России из-за пандемии коронавирусной инфекции. Она добавила, что пока в стране еще не сформировалась достаточная прослойка людей, имеющих антитела к COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный (КПРФ) предположил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России сформируется к концу лета 2021 года. По его словам, для этого необходимо, чтобы антитела были у более чем 60% жителей страны.

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