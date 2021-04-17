Москва, , 07:07 — REGNUM Российский гражданин, который был похищен вместе с еще четырнадцатью членами команды танкера «Дэвид Би» 11 марта в Гвинейском заливе, освобожден в Нигерии. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Операция по его вызволению из плена была проведена 11 апреля. Отмечается, что освобожденный моряк покинул Нигерию и возвращается на Россию. В сообщении также говорится, что освободить его удалось благодаря совместной работе компании-собственника судна, нигерийских властей и российских дипломатов.

В ведомстве выражают признательность всем, кто помогал операции по вызволению из плена. В МИД РФ также напомнили российским гражданам о риске нападения пиратов в Гвинейском заливе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля в Гвинейском заливе пираты похитили рыболовное судно Lianpengyu, шедшее под флагом Габона с 14 гражданами Китая борту.

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