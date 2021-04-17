Буэнос-Айрес, , 07:02 — REGNUM В Аргентине за сутки выявили почти 30 тыс. зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения.

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По его данным, за 16 апреля в республике выявили 29 472 носителей SARS-CoV-2 — это рекордный показатель в стране с начала пандемии. Всего в Аргентине выявили 2 658 628 случаев заражения новым коронавирусом. Также за минувшие сутки в республике умерли 160 пациентов от осложнений COVID-19.

С начала пандемии в Аргентине от болезней, вызванных новым коронавирусом, умерли 59 084 человека. Отмечается, что против COVID-19 в республике уже привили более 6,1 млн жителей страны. Тем не менее в Аргентине продлены до 30 апреля ограничительные меры.