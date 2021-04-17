Тегеран, 17 апреля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. 16 апреля Постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций Маджид Тахт Раванчи выступил против двойных стандартов западных государств-членов Совета Безопасности к проблеме оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В ходе неофициального заседания Совета Безопасности по необходимости сохранения глобального режима нераспространения Тахт Раванчи заявил, что злоупотребление вопросом нераспространения должно быть прекращено.

Полный текст его заявления выглядит следующим образом:

Оружие массового уничтожения (ОМУ) действительно является самым аморальным и бесчеловечным оружием, когда-либо разработанным человечеством, и его разработка, производство, накопление запасов и применение справедливо запрещены.

Единственной абсолютной гарантией против применения этого бесчеловечного оружия является его полная ликвидация и гарантия того, что оно никогда не будет разработано.

Эта благородная цель ясно доказывает неотъемлемую ценность режимов нераспространения и разоружения, а также их важнейшую роль в поддержании международного мира и безопасности.

Тем не менее авторитет таких режимов и доверие к соответствующим международным институтам в последние десятилетия были серьезно подорваны, как это ни парадоксально в большинстве случаев.

Совет Безопасности хранил мертвое молчание, когда химическое оружие, предоставленное Западом, было использовано Саддамом Хусейном против Ирана, унеся жизни тысяч иранских и иракских граждан.