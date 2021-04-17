Тегеран, , 08:33 — REGNUM 16 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде решительно отверг комментарии секретаря Совета национальной безопасности Украины о том, что инцидент с украинским самолетом был преднамеренным. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Хатибзаде выразил сожаление, что, несмотря на все экспертные объяснения, некоторые украинские чиновники продолжают делать расплывчатые политические заявления.

«Похоже, что приоритетом для украинских властей является не поиск решения этого горького вопроса в рамках объективных и экспертных фактов, а увязывание их внутренних проблем с этим болезненным инцидентом и политическое злоупотребление данным подходом», — отметил он.

Далее Хатибзаде подчеркнул: «Исламская Республика Иран подтверждает свою готовность вести переговоры со всеми сторонами в рамках международного права и советует им не выходить за рамки логики и права в своих заявлениях».

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф 10 февраля 2021 года заявил, что Иран привержен практике полного правосудия в отношении жертв рейса 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины».