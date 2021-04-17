Тегеран, , 08:39 — REGNUM Некоторые западные державы, которые пытаются сохранить свое господство в мире, пытаются омрачить образ Китая, чтобы напугать народы других стран, особенно иранский народ, правительство которого подписало стратегическое соглашение, заявил посол Ирана в Пекине 16 апреля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В интервью Global Times Мохаммад Кешаварзаде отметил, что западные колониальные державы, доминирующие в мировых СМИ, публикуют ложную информацию через социальные сети и средства массовой информации «для того, чтобы помешать дружественному сотрудничеству между Ираном и Китаем».

Посол подчеркнул: «Когда экономическое сотрудничество приносит процветание, благосостояние и улучшает условия жизни местного населения, ядовитая и нереалистичная пропаганда Запада теряет свою эффективность».

Он также сослался на то, что Исламская Республика не единственная страна в мире, которая страдает от американских санкций, отметив, что такие независимые государства, как Китай и Иран, полны решимости сохранить свой суверенитет и следовать своей собственной судьбе, чтобы сотрудничать с целью улучшения жизни населения.

Отвечая на вопрос о критике западных держав в отношении ситуации с правами человека в Китае и других странах, Кешаварзаде сообщил: «США были заняты развязыванием войн примерно в 80 странах, унося более 800 000 жизней и перемещая десятки миллионов людей в Афганистане, Ираке и Сирии».