Тегеран, 17 апреля 2021, 08:48 — REGNUM По словам главы Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбара Салехи, в настоящее время страна производит девять граммов 60%-го обогащенного урана в час и одновременно собирается производить уран, обогащённый на 20%. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 апреля.
Говоря о мерах, принятых иранскими учеными по достижению 60%-ного обогащения урана, глава AEOI заявил, что это большой шаг по реализации закона парламента, получившего название «Стратегического плана действий по противодействию санкциям», утвержденного в декабре прошлого года.
«Именно в среду мы приступили к 60%-ному обогащению, а 16 апреля в 00:40 по местному времени на участке Шахида Мостафы Ахмади-Рошана был произведен первый уран, обогащённый на 60%», — сказал он.
«При необходимости мы можем производить уран любой степени обогащённости», — подчеркнул Салехи.