Севастополь, , 07:06 — REGNUM Подводную мину времён Великой Отечественной войны, обнаруженную на дне Чёрного моря на рейде Севастополя, обезвредили сапёры отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота (ЧС) ВМФ России. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Западного военного округа на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что боеприпас, предположительно являющийся образцом корабельной якорной мины КБ-3 образца 1931 года, был обнаружен на расстоянии 1000 метров от берега, на глубине 15 метров «специалистами отряда в ходе выполнения плановых мероприятий».

Из-за опасности детонации при подъёме мины на поверхность или разминировании на месте, было решение уничтожить опасный «подарок» на месте. В ходе операции боевые пловцы вышли в море на противодиверсионном катере П-835, обеспечили требования безопасности проведения подрывных работ в заданном районе и спустили под воду водолаза отряда для закладки подрывного заряда.

«В назначенное время мина была успешно обезврежена подрывным способом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с начала года обнаружено около 70 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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