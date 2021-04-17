Анкара, , 07:08 — REGNUM Турецкие неправительственные организации, действующие в США, 16 апреля призвали Джо Байдена перестать «высказывать обвинения в адрес Турции в геноциде армян». Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

В письме Байдену от турецкого американского руководящего комитета было указано: «Для турецкого американского сообщества важно, чтобы ваши президентские заявления не квалифицировали османско-армянскую трагедию как геноцид, совершённый турецким народом».

В письме отмечается, что в турецкий американский руководящий комитет входят миллион граждан США из широкого спектра политических и религиозных турецких, азербайджанских и тюркоязычных сообществ. Они призвали Байдена разрешить существующие глубокие национальные разногласия в стране.

В письме подчеркивается, что, армянские восстания 1885−1919 годов и реакция Османской империей на это унесли большое число жизней.

«Примирение, а не обвинение в геноциде, является справедливым и наиболее подходящим способом разрешить разногласия прошлого», — отметили в письме.