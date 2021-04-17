Тегеран, 17 апреля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. «Сегодня мы ведем переговоры исключительно для достижения национальных целей иранского народа», — заявил иранский высокопоставленный дипломат. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 апреля.

Mahdi Sigari Иранский парламент

Глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавид Зариф отметил: «Переговоры по ранее проведенным ядерным переговорам — это неудачный опыт».

Ссылаясь на твердую позицию лидера Исламской революции в отношении ядерных переговоров, министр иностранных дел Ирана заявил в своем посте в Instagram: «Переговоры — это мощный и законный инструмент для решения проблем и продвижения новых идей».

Он также подчеркнул, что в повестке дня иранских дипломатов всегда стояло стремление Верховного лидера избегать изнурительных переговоров.

Ранее Иран и остальные участники иранской ядерной сделки (Китай, Германия, Франция, Россия, Великобритания) провели встречу в рамках совместной комиссии по СВПД. По сообщениям СМИ, встреча продолжалась полтора часа.