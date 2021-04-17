Тегеран, 17 апреля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Иранские ученые впервые успешно произвели тепловое покрытие на основе наночастиц. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Согласно официальному сайту Иранского совета по инновациям в области нанотехнологий, теплоизоляционное покрытие на основе наноматериалов с отличной адгезией к металлическим поверхностям предотвращает потери энергии и тепла, а благодаря очень низкому коэффициенту теплопередачи обладает высокой эффективностью в теплоизоляции поверхностей.

Термоизоляционное покрытие на основе наноматериалов работает не только для снижения температуры, но и обеспечивает экономию энергии, теплоизоляцию и защиту персонала, что легко достигается при помощи распыления.

Как сообщает агентство IRNA, иранская наукоемкая компания смогла локализовать технологию производства этого вида теплоизоляционного покрытия и впервые выпустила продукцию такого типа.

Согласно отчету, в настоящее время на внутреннем рынке Ирана имеются традиционные виды изоляции, такие как стекловолокно, минеральная вата и пенополиэтилен, которые имеют совершенно иную композиционную основу, при этом на внутреннем рынке нет изоляционных покрытий, аналогичных продукту иранской компании.