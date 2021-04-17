Тегеран, 17 апреля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. 16 апреля генеральный консул Ирана в Нахичевани призвал к расширению экономических связей с автономной республикой в сфере нефти и газа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранские экспортные товары

Об этом Ахмад Хоссейни заявил на встрече с председателем Нахичеванского института нефтегазового снабжения Бехрузом Азимовым.

Хоссейни проинформировал Азимова о последних событиях в свете развития двусторонних отношений между Исламской Республикой Иран и Нахичеванской Автономной Республикой, включая недавние визиты иранского министра иностранных дел и делегации иранского парламента в автономную республике с целью расширения связей с соседними государствами.

Хоссейни отметил принципиальную позицию Ирана в отношениях с Азербайджанской Республикой, особенно в недавнем нагорно-карабахском конфликте, который привел к освобождению территорий страны.

Азимов, в свою очередь, подчеркнул, что Исламская Республика Иран является ключевой страной в регионе, и поблагодарил руководство страны за неизменную позицию в нагорно-карабахском конфликте.

Говоря о развитии двусторонних экономических отношений, он отметил: «Большая часть потребностей Нахичевани в нефтегазовом секторе обеспечивается Исламской Республикой Иран, и, к счастью, без проблем».