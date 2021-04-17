Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Ситуацию с контролем над оружием на территории США является «национальным позором» страны, заявил глава Белого дома Джо Байден 16 апреля на пресс-конференции.

По словам американского лидера, такое положение дел следует изменить. Байден отметил, что работает над тем, чтобы провести «разумные» реформы.

Президент подчеркнул, что при продаже оружия следует проверять биографию покупателей. По словам главы Белого дома, он не успокоится, пока не реализует новые правила торговли такими товарами.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Джо Байден представил свои первые инициативы в сфере контроля за оборотом оружия в США.

16 апреля американский президент подписал распоряжение приспустить государственные флаги в память о погибших при стрельбе на складе почтовой службы компании FedEx в городе Индианаполис (штат Индиана).

Читайте ранее в этом сюжете: Байден обнародовал инициативы по контролю за оборотом оружия