Тегеран, , 09:21 — REGNUM 16 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и представители Германии, Великобритании и Франции провели в Вене совещание по ядерной сделке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Как отмечает IRNA, заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи провел также переговоры с заместителем главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Энрике Морой. Арагчи и представители России и Китая провели в Вене отдельные встречи.

Ранее 15 апреля состоялось заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) между Ираном и группой 4+1 в присутствии представителей России и Китая в качестве участников сделки по продолжению переговоров о возрождении СВПД.

Арагчи возглавлял иранскую делегацию, в которую вошли представители Центрального банка Ирана (CBI), министерства нефти и Организации по атомной энергии Ирана (AEOI).