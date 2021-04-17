Тегеран, 17 апреля, 2021, 09:20 — ИА Регнум. 16 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 328 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 66 008. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

(сс) Mohsen Atayi. farsnews.ir Палата для больных COVID-19 в Иране.

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По словам Лари, за последние 24 часа был обнаружен 25 261 новый случай заражения COVID-19, при этом 3 207 человек были госпитализированы. Она отметила, что с учётом 328 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 66 008.

Лари подчеркнула, что 1 761 497 пациентов из общего числа 2 194 133 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, 4652 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Далее она сообщила, что к настоящему времени по всей стране было проведено 14 165 771 диагностическое обследование на наличие смертельно вируса.