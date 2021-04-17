Тегеран, , 09:13 — REGNUM 16 апреля министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что на данный момент в стране было вакцинировано около 500 000 человек, при этом данный показатель достигнет 1,3 миллиона к концу следующей недели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранская вакцина от коронавируса. (сс) Mohammad Mahdi Dorani. farsnews.ir

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В ходе совещания в штабе борьбы с пандемией COVID-19 провинции Керманшах иранский министр заявил, что импорт вакцин в Иран, а также производство отечественных вакцин находятся на должном уровне. «Таким образом, Иран может утверждать, что страна является одним из наиболее успешных государств в этом отношении», — отметил он.

«В противовес предвзятым комментариям, утверждающим, что Иран отстает от других стран в плане импорта и введения вакцин, исламская страна находится в приемлемой ситуации», — подчеркнул министр, пообещав, что все иранцы или, по крайней мере, большинство из них получат прививки до 20 марта 2021 года, в то время как другие страны планируют завершить вакцинацию до конца 2022 года.

«Иран ввел до сих пор 500 000 доз вакцин», — сказал он, подчеркнув, что данный показатель составляет 642 000 доз в Японии, 193 000 доз в Омане, 165 000 доз в Египте, 143 000 доз в Ираке, 61 000 доз в Южной Корее и 58 000 доз во Вьетнаме.

«Таким образом, Иран имеет лучшую ситуацию с точки зрения вакцинации людей среди списка упомянутых стран», — заключил Намаки.