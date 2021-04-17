Тегеран, , 08:44 — REGNUM 16 апреля главный переговорщик Ирана по ядерной программе страны Аббас Арагчи предупредил, что введение Европейским союзом новых санкций в области прав человека в отношении Тегерана ослабит усилия по продвижению переговоров по ядерной сделке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам также заявил, что иранская делегация в Вене (Австрия) предупредила европейскую сторону о том, что она пренебрегла своими международными обязательствами, когда речь зашла о реагировании на недавний теракт на иранском ядерном объекте.

Арагчи подчеркнул, что новые санкции были введены для того, чтобы нанести ущерб переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и достижению общего согласия.

«Исламская Республика связывает новые санкции с ядерной программой страны, поскольку ЕС решил ввести запреты на фоне ядерных переговоров в Вене; таким образом, эта мера ослабит текущие переговоры и усилия по возрождению сделки», — отметил он.

Ранее ЕС объявил о введении санкций в отношении восьми иранских командиров и трех тюрем в связи с нарушениями прав человека.