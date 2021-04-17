Анкара, , 07:09 — REGNUM Президент Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар 16 апреля провел пресс-конференцию с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Он сделал важные заявления по повестке дня. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Турецкий народ Кипра всегда нуждался в поддержке Турции. Обещания и гарантии, данные Турцией крайне важны для нас. Турция является нашим незаменимым союзником», — отметил Татар.

Чавушоглу в свою очередь заявил: «В будущем при любых обстоятельствах Турция всегда будет поддерживать турецкий народ Кипра. Безопасность и процветание турецкого народа Кипра — это безопасность и процветание всего турецкого народа.

Подчеркнув, что есть намерение начать новый переговорный процесс по ситуации на Кипре, который, по его словам, по-настоящему принесет результаты, Чавушоглу заявил, что в скором времени будет проведена неофициальная встреча в формате 5+1 в Женеве.