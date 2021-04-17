Киев, , 06:29 — REGNUM Ситуация, сложившая на Украине из-за действий ее властей, ведет страну к гибели, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в ходе своего выступления, опубликованного 16 апреля на сайте этой партии.

По словам парламентария, украинское руководство ведет войну с собственным народом и в стране наблюдается «ужасающая картина по всем отраслям и направлениям». Депутат подчеркнул, что губительные процессы начались на Украине, когда руководить ею стал первый президент Леонид Кравчук.

«Я вам скажу, с чего это все началось: так называемое «процветание» Украины. Цитирую слова Леонида Кравчука, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Украины, затем первого президента и теперь ключевого члена вашей команды: «Через 10 лет Украина станет самой богатой страной Европы, второй Францией». Вот с тех пор весь этот «лохотрон» и продолжается, а страна тем временем, просто погибает», — сказал Рабинович.

Кроме того, депутат привел строки из стихотворения поэта Тараса Шевченко «И вырос я в чужом краю», чтобы описать сложившуюся обстановку.

Тарас Шевченко Очень плохо, ужасно плохо / В этой пустыне пропадать / Но еще хуже на Украине / Смотреть, плакать ‑ и молчать.

Парламентарий опасается, что из-за этих слов власти Украины могут начать против него уголовное преследование. Вместе с тем Рабинович напомнил, что он цитировал Шевченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что Украина столкнется с сильнейшим социально-политическим кризисом на фоне обнищания ее населения.

11 апреля экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко предупредила, что после завершения президентства Владимира Зеленского на Украине начнется период «руин и погромов».

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